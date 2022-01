Anti-pass : le député Romain Grau agressé porte plainte

En marge de la manifestation anti pass vaccinal samedi à Perpignan, ils sont quelques dizaines à s'être donnés rendez-vous. La cible de ces opposants au dispositif sanitaire est le député de la majorité Romain Grau. Quelques minutes plus tôt, à l'intérieur de sa permanence, de premières provocations sont filmées par les équipes de l'élu. Décidé à aller dialoguer, en quelques secondes le face-à-face se tend avec certains. Les injures et les invectives fusent durant de longues minutes. Des vidéos qui démontrent la violence des échanges et de certains gestes comme un coup porté au visage du député.

Selon les explications du député Romain Grau, la scène a duré une grosse demi-heure. Les invectives et les provocations n'avaient qu'une seule idée précise, provoquer suffisamment l'élu pour que cela se finisse en bain de sang et en lynchage. Ce dimanche, les affiches laissées par les opposants au pass vaccinal sont encore visibles. De retour sur place, Romain Grau nous a raconté son exfiltration par un voisin qui lui a ouvert sa porte. Et après des crachats et d'ultimes injures, les manifestants se sont rapidement dispersés.