Arc de Triomphe : le procès du saccage

Derrière leur masque, ils sont les visages d’un saccage qui a choqué des millions de nos compatriotes. Huit hommes et deux femmes. Le plus jeune a 20 ans, le plus âgé en a 43. Il sont jugés pour avoir détruit à jamais l’Arc de Triomphe et marquer à leur passage ce 1er décembre 2018. Le préjudice total est de deux millions d’euros. Au cas, c’est surtout une partie de l’histoire française qui a été attaquée ce jour-là.