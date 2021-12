VIDÉO - Arnaque : ces mails qui vous menacent de fausses poursuites judiciaires

FOSSOYEURS - Avec la crise sanitaire, les services de police observent une recrudescence d'arnaques par mail. Des convocations plus vraies que nature à propos de "pédopornographie" ou de "pédophilie" sont envoyées aux victimes afin de leur soutirer de l'argent.

Elle serait l'arnaque la plus répandue sur Internet. Il y a tout juste un mois, alors qu'il consultait ses mails, Geoffroy Delpit a découvert une convocation auprès de la brigade des mineurs lui annonçant engager à son encontre des poursuites judiciaires pour "pédopornographie", "pédophilie" ou encore "cyberpornographie". "Ça refroidit. Ça fait peur. Moi, au fond, c’était sûr, il n’y avait pas de problème, mais ma femme, quand je lui en ai parlé, la première chose qu’elle m’a dit, c'est ‘t’as quelque chose à te reprocher ?’", raconte en plaisantant le destinataire de ce mail.

Geoffroy Delpit ne réagit donc pas à la réception de ce mail. Quelques jours plus tard, il reçoit une nouvelle notification. Cette fois, le mail demande de régler une amende de 8578 euros, afin de suspendre les poursuites. "Alors là, j’ai tout de suite compris que c’était une arnaque", réagit-il. Pour autant, celle-ci était plus vraie que nature. La convocation dans le mail reprenait même la signature d’un gendarme en fonction, le Général Marc Beauget. Geoffroy Delpit parvient à le contacter. Celui-ci lui confirme alors qu’il s’agit bien d’une fraude. "Ça ressemble à un vrai courrier. Mais vous vous doutez bien que si c’était effectivement avéré, non seulement les gendarmes ne vous enverraient pas ça par mail, mais viendraient vous l’expliquer de bon matin un jour. En plus, en aucun cas, en aucune façon, on pourrait soutirer de l’argent comme ça à des gens", précise le général dans le sujet du 20H de TF1 en tête de cet article.

"On va jouer sur des réflexes humains comme la peur"

Les hackers derrière cette arnaque choisissent d'utiliser un biais particulier. En effet, d’après un cybercriminel qui a choisi de rester anonyme, ces pirates du web ne sont pas seulement des experts en informatique. Ils font aussi preuve d’un peu de psychologie. C’est ce qu’on appelle "l’ingénierie sociale". "On part du principe que l’être humain est plus facile à compromettre qu’un ordinateur ou qu’un système et du coup, on va jouer sur des réflexes humains comme la peur", souligne le cybercriminel interrogé par nos équipes, ajoutant que le contexte sanitaire a également contribué à une hausse de ce type d'arnaques. "Il faut bien se dire qu’il y a une recrudescence évidente depuis le Covid et le confinement. Parce que les gens sont énormément sur des vidéochats, sont énormément sur leur ordinateur. Sur des arnaques comme celle-ci, il y a des gens qui ont déjà fait plus d’une centaine de milliers d’euros", assure-t-il.

Ce business juteux fait chaque année plus de 20.000 victimes en France. Mais à ce jour, seule une trentaine a porté plainte. C'est pourtant ce qu'il faut faire, d'après les consignes du ministère de l'Intérieur, lorsqu'on est confronté à ce type d'arnaque. Il est également recommandé de ne pas céder à la panique, de ne pas répondre et surtout, de ne pas payer. Une fois déposée sur le site cybermalveillance.gouv.fr., la plainte sera traitée par une partie des plus de 7000 enquêteurs mobilisés pour retrouver les cybercriminels. Ceux-ci risquent jusqu’à deux ans de prison et 100.000 euros d’amende.

