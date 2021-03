Assassinat de Samuel Paty : ce que l’on sait des aveux de l’élève qui l’avait accusé

Devant le collège du Bois d'Aulne, une nouvelle révélation ravive la douleur des parents d'élèves, cinq mois après la mort de Samuel Paty. "Je suis écœuré de voir ça", témoigne l'un d'eux. "On pense encore au professeur Paty qui est parti juste à cause d'un mensonge", raconte un autre. En effet, la situation est partie du mensonge d'une collégienne qui avait dénoncé l'attitude du professeur et la présentation en classe des caricatures de Charlie Hebdo. Elle affirmait alors avoir participé à ce cours. Mais quelques semaines plus tard, devant les policiers, la jeune fille est revenue sur ses aveux.