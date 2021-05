Attaque à La Chapelle-sur-Erdre : où en est l’enquête ?

Que s’est-il passé pendant plus de deux heures et demie derrière les fenêtres de cet immeuble qui porte encore les traces de l’affrontement où une jeune femme de 19 ans a été séquestrée par l’assaillant ? Les enquêteurs le savent, la réponse à cette question est primordiale pour en connaître plus sur le parcours de l’individu. Pierre Sennès, procureur de la République de Nantes (Loire-Atlantique) a souligné qu'Il est important de "savoir quel a été son comportement et quels sont, éventuellement, les propos qu’il a pu tenir”. Sous le choc, la jeune femme n’a toujours pas été entendue.

Impossible pour l’instant de connaître les motivations de l’homme, ce qui l’a poussé à sortir sur le balcon de l’appartement situé à un peu plus de 100 mètres de la gendarmerie et d’ouvrir les feux sur les forces de l’ordre. Quelques minutes plus tard, l’homme sort de l’immeuble, escalade un mur et se retrouve cerné, nez-à-nez avec les gendarmes. “Il va prendre son arme, l’a pointé à bout de bras et met en joue les gendarmes qui se trouvaient devant lui et a tiré. Au moins trois coups de feu, peut-être quatre. On le sait parce qu’un gendarme va être atteint par une balle au niveau du genou, un second gendarme va être atteint au niveau du coude par un projectile”, explique Pierre Sennès.