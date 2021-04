Attaque au couteau à Rambouillet : ce que l’on sait de la victime

La victime était mère de famille. Elle vivait à Saint-Léger-en-Yvelines avec ses deux filles, âgées de 13 et 18 ans. Dans ce petit village de 1 500 habitants, elle y croisait très souvent le maire Jean-Pierre Ghibaudo, son voisin direct. "On se connaissait déjà parce qu'elle habitait à 30 mètres de chez moi. En plus, elle investissait dans le village. Elle faisait partie de deux associations. L'association des affaires scolaires et périscolaires. Et elle avait monté une association de country", raconte-t-il.