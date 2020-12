Attentat de la rue des Rosiers : l'extradition d'un suspect fait naître l'espoir d'un procès

Vendredi, la Norvège vient d'extrader un suspect vers Paris. Il s'agit d'un Palestinien soupçonné d'appartenir aux commandos qui avaient fait six morts et plusieurs blessés dans ce quartier juif de la capitale en 1982. Âgé de 62 ans, il est connu sous le nom d'Osman en Norvège. En septembre dernier, Abou Zayed apparaît devant la justice norvégienne et dit : "je n'aime pas la France, je ne veux pas aller en prison en France". L'homme vit librement en Norvège depuis 1991, a la nationalité norvégienne et réside un temps dans sa maison.