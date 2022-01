Attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher : sept ans après, un hommage rendu aux victimes

Sept ans après les attentats de Charlie Hebdo, une cérémonie sobre était prévue à la mémoire des victimes des attaques terroristes qui ont visé le journal satirique. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la maire de Paris Anne Hidalgo ont rendu vendredi un hommage sobre aux victimes des attaques jihadistes contre l'hebdomadaire et le magasin Hyper Cacher à Paris, survenus respectivement le 7 et 9 janvier 2015. La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse et le préfet de police Didier Lallement étaient également présents, ainsi que le premier adjoint de l'édile de Paris, Emmanuel Grégoire.