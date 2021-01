"Beauvau de la sécurité" : trois policiers témoignent

Franck a 42 ans. Désormais lors de ses patrouilles, il ne se déplace plus sans sa caméra-piéton. Il a l'impression d'être systématiquement désigné comme un coupable lors des interventions. Autrefois, lorsqu'un policier était attaqué, les passants les aidaient. Aujourd'hui, ils les filment et diffusent les images sur les réseaux sociaux, mais cela ne le décourage pas. Depuis plus de deux jours, les manifestations se sont multipliées dans le centre-ville de Lille. Avec les Gilets jaunes ou contre la loi de sécurité globale, tous les effectifs de police sont mobilisés. Mais en deux ans, les règles ont changé.

Christophe a 35 ans de police derrière lui. Depuis quelques années, les insultes, les crachats, et même les appels au meurtre sont toujours plus nombreux. Plus de 500 policiers sont blessés en service chaque jour, alors, ils réclament plus de formation. Ce jeune policier est sur le terrain depuis moins d'un an. Sa formation n'a duré que quelques mois. Il a accepté de témoigner de façon anonyme. Redonner du souffle à la profession avec des moyens et une écoute, cette grande consultation du "Beauvau de la sécurité" est une première et devrait s'étaler jusqu'au printemps prochain.