VIDÉO - Bébé prématuré refoulé d'un avion à Nice : ses parents racontent

"L’hôpital avait décidé, avec l’accord de la compagnie Air France, de faire un vol sanitaire", explique le jeune papa, Nicolas Lejeune. "Nous on ne savait même pas que ça existait", rappelle-t-il à TF1 dans la vidéo en tête de cet article : "Air France enlève des sièges à l’arrière de ses avions, et emmène des enfants. C’est dans un cadre très strict, c'est-à-dire qu’on arrive avec une ambulance au pied de l’avion, et on repart avec une autre ambulance une fois l’avion arrivé à Paris”.