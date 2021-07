Braquage : arrestation spectaculaire de deux suspects

Les enquêteurs ont donc mis moins de 24 heures pour remonter la piste de cet étonnant braquage. Pour les retrouver, ils se sont appuyés sur ces images de vidéosurveillance. On y voit un homme en costume gris arriver sur les lieux à trottinette. Visage découvert, il se fait passer pour un client de cette boutique située près des Champs-Élysées et demande à voir des bijoux. Il sort ensuite un pistolet et s'empare du butin sans faire de blessés, avant de repartir sac à la main sur sa trottinette électrique. "On sait qu'il était venu il y a quelques jours en repérage déjà dans cette boutique. Les premiers éléments nous montrent qu'on a affaire à quelqu'un qui était préparé en tout cas, plutôt professionnel dans ce qu'il a fait", explique Yoann Maras, le responsable départemental du syndicat Alliance police nationale.