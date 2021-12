Briançon, une petite ville face au trafic de drogue

C’est un vas-et-vient incessant entre un vendeur de cannabis, guetteur et client. Nous sommes dans une petite cité HLM de Briançon. Ce point de vente est connu dans tout le département. Une demi-heure plus tard, à l’arrivée de ces patrouilles de police, tout le monde a disparu. Les policiers viennent ici plusieurs fois par semaine. Ils connaissent la moindre cache du local. Ce soir-là, les trafiquants ont été plus rapides et n’ont rien laissé sur place. Il faudra revenir.