"C'est de la folie, c'est affreux": la sidération à Valence au lendemain du double meurtre

De l’autre côté du Rhône, à Guilherand-Granges (Ardèche), devant l’entreprise Faun Environnement, où le même homme a poursuivi son parcours sanglant en tuant la DRH, c’est la stupeur. Le suspect y avait travaillé il y a plus de dix ans. La victime, mère de deux enfants elle aussi, était appréciée de tous. Devant le portail, des gerbes de fleurs, déposées par des riverains et des employés, s’accumulent. "On a respecté une minute de silence à la mi-journée, il faut faire face tout simplement", confie un technicien de l'entreprise, cité par l’AFP.

Ce vendredi en fin de matinée, une vingtaine d'employés de l'agence sont venus déposer des roses blanches devant les stores fermés. Dans ce quartier réputé tranquille, l’émotion est vive. D’autant que la victime était mère de deux enfants. "Je pense à sa famille et à ses collègues", soupire, encore abasourdie, une autre habitante. Dans l'agence Pôle emploi où le drame est survenu, tous les rendez-vous de la journée ont été annulés et une cellule psychologique a été mise en place.

Même incompréhension à la mairie de Valence, où l'adjointe au maire, Francine Laroussinie, a fait part de son profond désarroi. "On est un peu sous le choc, c'est une petite ville tranquille, c'est tellement soudain et inattendu. C'est monstrueux", souligne-t-elle, citée par l'AFP. Du côté de l'enquête, les choses avancent. Les enquêteurs ont établi un lien avec un autre meurtre et une agression survenus deux jours plus tôt contre des DRH dans le Haut-Rhin, sans cerner encore les motivations du suspect qui reste mutique en garde à vue.