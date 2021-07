"Ça volait de partout" : des cyclistes victimes d'une "méchante" attaque d'abeilles dans les Deux-Sèvres

Tout s'est passé très vite. Dès que le groupe de huit vététistes anglais est passé à proximité des ruches, il a été attaqué. "On était en train de récolter le miel. On avait terminé, ça s'était bien passé", poursuit l'apiculteur, abasourdi, face aux caméras de TF1 dans le reportage en tête de cet article. "Puis une dame s'est fait piquer. Heureusement qu'on était encore ici, on a aussitôt appelé les secours", ajoute-t-il.

Pompiers et SMUR sont alors mobilisés et transportent deux des victimes à l'hôpital en raison de symptômes allergiques. Arrivé sur place une heure après les faits, Franck Pelletier, adjoint au maire de Fontivillié, raconte la scène. "Le camion du propriétaire était plein d'abeilles et ça volait de partout, c'était même très méchant. Les victimes étaient choquées. Apparemment, il y avait entre 50 et 100 piqûres", détaille-t-il. "Nous, on regrette ça, mais c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à personne. C'est malheureux et on espère que tout le monde aille bien rapidement. Il semblerait que les nouvelles sont bonnes. La dame va s'en remettre", ajoute le maire de la commune, Thierry You.