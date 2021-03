Cambriolages des joueurs du PSG : l'œuvre des gangs spécialisés ?

C'est un hôtel particulier discret mais surtout très sécurisé. Dimanche soir, pourtant, le domicile d'Angel Di Maria a reçu la visite de cambrioleurs agiles et culottés. Le vigile employé par la star du PSG ne les a pas repérés, escaladant l'échafaudage. À l'intérieur, l'épouse et les deux enfants de la star argentine n'ont rien entendu non plus. Les voleurs sont repartis avec 500 000 euros de bijoux et d'articles de luxe.