Ce que l'on sait sur l'attaque des policiers à l'arme blanche à Cannes

A 6h35 ce lundi matin devant le commissariat de Cannes, quatre policiers prennent leur service dans la voiture. C'est à ce moment qu'un individu ouvre une portière prétextant un renseignement et porte un coup de couteau au premier agent. Par la suite, il fait le tour du véhicule et s'en prend au second policier. L'attaque a été d'une extrême violence. Les deux autres fonctionnaires de police sortent alors du véhicule et ripostent avec leur arme à feu.