"Mon terrain est devenu une décharge" : ces particuliers victimes de la "mafia des déchets" de la Côte d'Azur

Ils sont accusés d'avoir défiguré, et irrémédiablement pollué, 18 sites dans le Var et les Alpes-Maritimes. Accusés, aussi, d'avoir tyrannisés des particuliers en leur imposant le silence. C'est ce dont se souvient un retraité que le 20H de TF1 a rencontré.

S'il souhaite garder l'anonymat, et que vous ne verrez pas son visage, c'est parce qu'il a été menacé en tentant de s'opposer aux allers et venues des camions. "On m'a dit : 'Monsieur, vous ne connaissez pas notre milieu du BTP. Nous, les problèmes, on les règle à coups de fusil'".

Finalement, en juin 2020, un vaste coup de filet mobilise plus de 200 gendarmes et agents de l'État du Var, lors d'une opération baptisée "Terres brûlées". Plus d'une dizaine d'interpellations sont réalisées, et plusieurs dizaines d'engins de chantier sont saisis.