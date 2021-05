Chasse à l’homme en Dordogne : la fin de 36 heures de cavale

Depuis son jardin, Jessica Maio a assisté à l’intervention. “On a retrouvé, quand même, ce monsieur en face de chez moi. Il avait juste à traverser et il était chez moi. Moi j’ai trois enfants. J’avais une fille qui était dans le terrain quand le GIGN est passé pour me dire de me confiner”, s’exprime la dame avec beaucoup d’émotions. Selon les gendarmes, Terry Dupin était dans une logique suicidaire. Ancien militaire, quatre fois condamné pour violences conjugales, il purgeait une peine de prison aménagée avec bracelet électronique dans cette maison, à 50 kilomètres du village de son ex-compagne et des leurs trois enfants.