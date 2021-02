Chauffard de Lorient : l'émotion des familles à l'ouverture du procès

Devant le tribunal de Lorient ce lundi après-midi, les parents de Bunyamin, mort à seulement neuf ans et de Samet, sept ans, gravement blessé, sont venus pour leur rendre hommage et réclamer justice contre le chauffard à l'origine de leur malheur. Les familles des deux cousins sont soudées mais inconsolables. Pour la première fois, elles se sont retrouvées à quelques mètres seulement du prévenu Kylian. Un petit délinquant de 22 ans, désormais libéré de prison, et de son ancienne petite amie, qui l'accompagnait le jour du drame.

À la barre, le chauffard a raconté que sa voiture était devenue folle, qu'il n'a pas compris avoir percuté les deux enfants. Mais face aux pleurs des familles, il n'a pas exprimé de regret. "Ce qu'ils ont fait est inadmissible, en toute conscience. Certes, on va parler d'accident involontaire, d'un homicide et de blessure involontaire. Mais à l'origine de tout cela, il y a un fait. C'est que ni l'un ni l'autre n'auraient dû se trouver dans le véhicule", s'insurge Me Philippe Courtois, l'avocat des familles des victimes. La liberté du conducteur et de sa passagère pourrait vite être remise en cause, ils risquent désormais dix et sept ans de prison.