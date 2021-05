Cinq personnes meurent dans des avalanches dans les Hautes-Alpes et en Isère

Ce lundi 3 mai, cinq personnes sont mortes dans deux avalanches distinctes. L’une s'est produite ce matin dans les Hautes-Alpes et l’autre cet après-midi en Isère.

C'est dans les montagnes autour de la commune de Villar-d'Arène qu'une avalanche a emporté les trois victimes : un couple et leur guide. Elle a eu lieu vers 10h30 ce matin à plus de 3 500 mètres d'altitude dans le secteur de La Grave et à côté du refuge Adèle Planchard. Une ascension pourtant réputée facile et adaptée aux débutants. Dans le village, on est sous le choc. "C'est toujours triste de savoir qu'il y a eu un accident de montagne".

Dans le massif des Écrins, en plus de l'avalanche à Villar-d'Arène, il y en a eu deux autres cet après-midi. La première, dans le Vallon de la Lavey, a emporté trois personnes, dont deux sont indemnes et la troisième blessée. La dernière, qui s'est produite au glacier Long à Ailefroide, a fait un blessé grave et deux morts. Il s'agit de deux amis moniteurs à l'École du ski français de l'Alpe d'Huez. Leur collègue Frédéric Peuvrel, joint par téléphone, évoque "des gens passionnés qui étaient à fond dans leur métier".

Cinq morts en tout en une journée, c'est le bilan le plus lourd dû aux avalanches cette année. En cause d'importantes chutes de neige. "On a des conditions qui sont tout à fait hivernales. Donc on peut avoir ces phénomènes de formation de plaques de neige. De la neige qui est rapportée par le vent et qui, derrière, peut casser et emporter le manteau neigeux en dessous", explique le chef d'escadron Gonzague Dupré, commandant du Peloton de gendarmerie de haute montagne de Briançon (Hautes-Alpes).

Les autorités demandent aux skieurs et alpinistes la plus grande prudence. Dans le massif des Écrins, le risque d'avalanche reste élevé pour au moins les deux prochains jours.

