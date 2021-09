Soupçonné d'être le tueur en série "le Grêlé", un ex-gendarme s'est suicidé dans le Gard

Ce pourrait être la réponse à l'un des cold cases les plus froids de la police judiciaire parisienne. Un ancien gendarme de 59 ans s'est suicidé mercredi 29 septembre au Grau-du-Roi dans le Gard, dans un appartement de location. Selon les informations de LCI, il faisait partie d'une liste de suspects potentiels établie par des policiers de la brigade criminelle dans le dossier dit du "Grêlé", l'auteur présumé de quatre meurtres et six viols entre 1986 et 1994 à Paris et en Île-de-France.

Un message rédigé par l'ancien militaire et retrouvé sur les lieux du suicide a été présenté par nos sources comme une "lettre d'aveux circonstanciée", dans laquelle il confirmerait être l'auteur de ces crimes. Il avait été récemment convoqué aux côtés de plusieurs dizaines d'anciens gendarmes pour effectuer des prélèvements ADN, qui devaient être comparés avec celui retrouvé sur les scènes de crime.

Une source proche de l'enquête nous confie qu'il a été gendarme, affecté à la Garde républicaine, de 1983 à 1988 avant de devenir policier.