Complotisme : l’ultra-droite sous surveillance

Son visage est devenu le symbole de l'ultra-droite en France. Côté face, Rémy Daillet était encore récemment un autoproclamé et surtout fantasque candidat à l'élection présidentielle. Côté pile, ce père de famille serait d'après les services de renseignement français un gourou dangereux et manipulateur. Il est capable de convaincre ses dévoués fidèles dans toutes les langues que seuls des attentats pourront rétablir l'honneur de la France. Les cibles évoquées étaient nombreuses et déroutantes ; ministères, centres de vaccination, antennes-relais aux loges maçonniques.

Cette montée et cette radicalisation de l'ultra-droite inquiète les autorités. Depuis 2017, six projets d'attentat ont déjà été déjoués. Ces derniers temps, les procès des membres de cette mouvance se sont multipliés. En toile de fond, la même conviction que les autorités sont corrompues ; que les écoles ne sont qu’un vaste réseau pédophile et que seules les armes sauveront le pays. “Ils n’ont plus comme dans les années 80 la parole raciste, ils ont une parole beaucoup plus élaborée qui met en œuvre une vision du monde complète, totale dans laquelle ils sont gentils et il y a des gens qui leur en veulent”.