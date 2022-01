VIDÉO - Condamnation pour provocation à la haine : Éric Zemmour dénonce une "justice politique"

Un peu plus tard, face à la presse, le chef de file de "Reconquête !" en a rajouté une couche. "C’est un faux procès qui m’est fait. C’est une querelle sémantique. On me fait un procès sémantique", affirme-t-il. "Pour les Français qui sont volés, agressés, voire violés, parfois tués par des clandestins que l’on appelle mineurs isolés, la sémantique est quelque chose d’assez subalterne", ajoute-t-il.

Se voulant offensif, Éric Zemmour, au cœur de plusieurs polémiques récentes qui déstabilisent sa campagne, s'est dit victime d'un harcèlement judiciaire. "J’ai un agenda judiciaire chargé, car l’on veut me diaboliser. On veut, par la justice, me faire taire, car je suis le seul candidat à l’élection présidentielle à poser cette question majeure de l’immigration, de l’identité de la France et du 'grand remplacement'", argue-t-il. "C’est une justice politique, un procès politique", martèle-t-il.

Et l'ancien chroniqueur d'enchaîner : "Les Français savent ce qu’ils vivent, ce qu’ils subissent. La vérité est que ces mineurs que l'on dit isolés ne sont pas souvent mineurs et jamais isolés". "La position la plus humaine est de rendre ces jeunes à leurs parents. Ils n’ont rien à faire ici", conclut le candidat de l'extrême droite.