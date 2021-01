Conductrice tuée lors d’un contrôle à Bayonne : ce qu’il s’est passé

"Les policiers l'ont suivie, ont fait usage des avertisseurs sonores et lumineux, pour lui signifier qu'il fallait qu'elle se range. Ils ont finalement décidé de mettre leur véhicule en travers devant. Elle s'est dans un premier temps arrêtée. Un de mes collègues s'est approché de la conductrice. Elle a redémarré et en fonçant sur mon collègue qui se trouvait devant et percutant le véhicule de police", raconte Laurent Saysset, délégué départemental du syndicat alliance police nationale Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Un des agents décide alors de tirer. Grièvement blessée, la conductrice est envoyée d'urgence à l'hôpital et elle y décède deux heures plus tard.