Côte-d’Or : un maire roué de coups après avoir demandé à un conducteur de quad de ralentir

Dans la commune, les riverains dénoncent la multiplication des rodéos à moto de jeunes originaires des quartiers voisins. Août 2020 en Seine-et-Marne, un maire est frappé devant son domicile. Même scène de violence dans le Nord un an plus tôt. L'association des maires de France dénonce des agressions de plus en plus fréquentes et demande des sanctions exemplaires. À Ouches, aucune interpellation pour le moment. Le procureur de la République indique qu'une enquête est en cours.