Acte de vandalisme contre un centre de vaccination près de Toulouse : 3500 doses détruites

"Je veux bien qu'on soit en désaccord, je crois qu'il y a des limites à ne pas franchir. Là, on met en péril la vie d'un certain nombre de gens qui voulaient se faire vacciner et qui ne peuvent pas", décrit Jean-Pierre Godefroy. Une plainte a été déposée par la mairie de la commune et l'enquête est en cours. Pour le moment, les auteurs de l'attaque ne sont pas connus et aucune inscription ou revendication n'a été observée sur place.

Face aux dégâts, le centre a été fermé pour la journée. Les rendez-vous qui étaient prévus ce mardi ont, pour la plupart, été redirigés vers le centre de vaccination de Labège. Cependant, la préfecture a annoncé qu'il rouvrira dès mercredi "grâce à la mobilisation de tous les acteurs impliqués dans la campagne de vaccination".

"L'ARS, que nous avons contactée ce matin en urgence, va bien évidement nous renvoyer des doses demain. La quantité, pour l'instant, on ne l’a pas, mais de quoi tenir pendant plusieurs jours", assure Cécile Henry, assistante du directeur général des services de la ville.