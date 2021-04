Châteauroux : les masques estampillés "Made in France" étaient en fait chinois

Ils révèlent avoir inséré des milliers de masques chinois à l'intérieur de boîtes "Made in France". Des salariés français de l'entreprise Coveix de Châteauroux (Indre) ont dénoncé ce scandale induisant les consommateurs en erreur. "Ils arrivaient dans des cartons, on les déballait et après on les prenait et on les mettait dans des boîtes Made in France", relate Régis Guérin, un ancien salarié de Coveix, face aux caméras de TF1.

Ces masques n'étaient selon eux soumis à aucun contrôle de qualité. Les employés ignorent encore à ce jour s'ils répondaient aux normes françaises. "Nous produisions également des masques blancs. Ils n'étaient pas forcément tous bons parce qu'il y avait des endroits où les ficelles ne tenaient pas, ou ils n'avaient pas la barre" au niveau du nez, détaille l'un de ses anciens collègues.