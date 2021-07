Lâcher-prise et débordements : le cocktail explosif des soirées "Projet X"

Ces fêtes gratuites ont pour l'instant surtout lieu en Île-de-France et rassemblent des participants très jeunes pour la plupart. "On a 16 ans et un soir sur deux on vient ici", lancent deux jeunes filles. Pourtant, le Covid n'est pas encore de l'histoire ancienne. Mais le besoin de lâcher prise est plus fort ; seuls certains sont vaccinés. "On est enfermé depuis hyper longtemps et au bout d'un moment on explose et on a besoin de sortir pour se défouler et rencontrer de nouvelles personnes", explique une adolescente. Tandis que pour deux jeunes garçons, le danger n'est pas plus là qu'ailleurs : "On n'est pas à l'abri d'avoir une personne ici avec le Covid et dans un repas de famille, c’est pareil. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une différence", avancent-ils.

La menace sanitaire n'est pas le seul péril qui guette ces jeunes. Au fil de la soirée, l'ambiance va se détériorer. Devant les caméras de TF1, un téléphone portable est arraché. Le voleur est rattrapé, s’ensuivra une altercation. Les incidents de ce type sont récurrents, ce que la police qualifie d’"actes de prédation". "Je me suis fait arracher ma chaîne", témoigne un lycéen. "Il y a pas mal de groupe qui rodent en cherchant des gens à qui ils pourraient voler des choses, donc il faut faire attention. Il y a des moments dans la soirée où ça commence à mal tourner et il vaut mieux partir", renchérit une jeune fille.