Barnums de dépistage illégaux : à Paris, la police municipale multiplie les contrôles

"On ne peut pas le nier, c'est un véritable fléau. Il y a eu au départ des signalements après des suspicions. Malheureusement, elles ont été confirmées", indique une source bien informée à LCI. Ce que confirme la mairie de Paris, sollicitée par nos soins : "Les policiers municipaux parisiens sont mobilisés, sur la base de listes et signalements fournis par l’ARS, pour contrôler les autorisations ou non des barnums occupant l’espace public, et assurer leur verbalisation et retrait en cas d’occupation illicite", indique-t-on au service de presse de la Ville. "L’amende pour chaque barnum est de 135 €, amende renouvelable autant de fois qu’une installation non autorisée est constatée", précise-t-on.