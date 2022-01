Dans le Jura, quatre lycéens décèdent dans l'accident de leur voiture, tombée dans un lac

Mais que s'est-il passé exactement ? Le tragique accident s'est produit en fin d'après-midi ce mercredi, sur une route très "verglacée", une "véritable patinoire", a souligné le procureur. La voiture "a quitté la route" et "est tombée dans le lac", situé à l'est de Lons-le-Saunier. "L'un des occupants a réussi à s'extraire du véhicule", mais, "les quatre autres (trois mineurs et une jeune majeure, ndlr) sont restés bloqués à l'intérieur et n'ont pas survécu à l'accident", a-t-il déploré.

La route sur laquelle les cinq adolescents circulaient se situe en surplomb du lac jurassien, bordée par "une pente assez raide et assez boisée", a détaillé Lionel Pascal. Leur véhicule est passé "au seul endroit où il n'y avait pas d'arbre, en a tout de même heurté légèrement un, ce qui n'a pas suffi pour changer sa course et il est tombé dans l'eau", a-t-il ajouté. La majeure décédée "était la propriétaire du véhicule et avait un permis de conduire, on imagine que c'est elle qui conduisait."