De l'enfer conjugal au meurtre, Valérie Bacot témoigne avant son procès

Sa voix en tremble encore et elle ne peut voir un homme approché d'elle sans frémir. Valérie Bacot est encore traumatisée par les 24 années d'horreur vécue au côté de celui qui a été son beau-père et son violeur dès l'âge de 12 ans avant d'être un concubin tyrannique et violent, père de ses quatre enfants. C'est pourtant elle qui risque la prison à perpétuité dans un procès qui débute dans un mois et demi, car Valérie Bacot a tué Daniel Polette d'un tir de revolver dans des circonstances qui font frémir et qu'elle nous raconte ce dimanche soir. Dans cette affaire, qui rappelle celle de Jacqueline Sauvage, un comité de soutien demande l'acquittement pour Valérie Bacot aujourd'hui en liberté sous contrôle judiciaire.