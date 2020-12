Deux policiers roués de coups lors d'une intervention à Valenciennes

Sur une vidéo filmée par un habitant, on voit un policier essayer de confisquer une moto. Celle-ci a servi à un rodéo sauvage dans le quartier. Mais un groupe de jeunes ne veut pas le laisser faire et s'interpose. Quand le policier essaie de saisir le deux-roues, il est attrapé et repoussé. Son collègue et lui ont ensuite pris plusieurs coups et leur véhicule a été vandalisé. L'altercation a eu lieu dimanche dans le sud de Valenciennes, à la Briquette. Un quartier difficile et concerné par le trafic de drogue. D'après les habitants, les rodéos sauvages y seraient aussi fréquents.