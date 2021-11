Disparition d'une joggeuse de 17 ans : 200 gendarmes mobilisés en Mayenne

Lundi, vers 16h, une adolescente de 17 ans part de chez elle aux Agets. Sur une application de course à pied, sa géolocalisation de téléphone s'arrête à une intersection à quelques pas de la forêt domaniale Bellebranche. Sans nouvelles, ses parents donnent l'alerte. Plus tard, son téléphone portable, ses écouteurs et sa montre connectée sont retrouvés. Certains objets seraient tachés de sang. Des recherches de nuit comme de jour commencent, mais 24 heures plus tard, l'adolescente reste toujours introuvable. Les voisins sont interrogés les uns après les autres. Ils sont bouleversés.