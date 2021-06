Disparition de Delphine Jubillar : six mois d'enquête et de mystères

JUSTICE - L'infirmière âgée de 33 ans a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Six mois après les faits, son mari Cédric Jubillar est présenté ce vendredi à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen.

Les enquêteurs de la gendarmerie de Toulouse ont-ils enfin trouvé les clés de cette énigme ? Six mois presque jour pour jour après la disparition de Delphine Jubillar, son mari Cédric va être présenté ce vendredi à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. Retour sur six mois d'enquête et de mystère qui ont tenu une partie de la population en haleine et dont l'épilogue n'est pas tout à fait là puisque l'infirmière de 33 ans demeure toujours introuvable.

Toute l'info sur La disparition de Delphine Jubillar

Nuit du 15 au 16 décembre 2020 : la disparition

Delphine Jubillar a disparu dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre de la maison familiale de Cagnac-Les-Mines dans le Tarn. L'infirmière de 33 ans vit là avec son mari Cédric Jubillar et leur deux enfants, alors âgés de 6 ans et de 18 mois. C'est Cédric qui, le mercredi 16 décembre au matin, a signalé aux gendarmes la disparition de sa femme. Selon la version donnée par celui-ci, son épouse aurait disparu entre 23 heures et 4 heures du matin. Cédric Jubillar indique être allé se coucher le 15 décembre aux alentours de 23 heures après avoir avait laissé sa femme et leur petit garçon de six ans devant la télé. Il indique avoir ensuite été réveillé au milieu de la nuit par les pleurs de la fillette. C'est quand il a retrouvé leurs deux chiens à l'extérieur de la maison, comme si sa femme les avait sortis sans rentrer avec eux, qu'il s'est inquiété, selon ses dires. La doudoune blanche de Delphine n'a pas été retrouvée dans la maison, pas plus de son téléphone qui a cessé de borner non loin du domicile. Au moment de la disparition, le couple est en instance de divorce à la demande de la jeune femme et les deux se sont déjà rendus dans des cabinets d'avocats pour entamer les démarches.

18 décembre: un appel à témoins est lancé

Deux jours après la disparition de la trentenaire, la gendarmerie de Toulouse lance un appel à témoins relayé au niveau national. Le signalement, décrit une femme de 33 ans, mince, mesurant 1,68 mètre notamment.

dr

23 décembre : une battue citoyenne en présence du mari

Le mercredi 23 décembre, un millier de personnes encadrées par des gendarmes participent à Cagnac-les-mines (Tarn) à une battue citoyenne pour retrouver la mère de famille. Parmi les participants à cette battue, Cédric Jubillar qui n'avait pas souhaité alors s'exprimer face aux journalistes.

24 décembre: perquisition et information judiciaire

Le jeudi 24 décembre, un peu plus d'une semaine après la disparition de la jeune femme, une perquisition est menée au domicile familial de Cagnac-les-Mines (Tarn). "Une perquisition a eu lieu au domicile du couple sous l’autorité d’un juge d’instruction. Elle a été menée par les enquêteurs et la police scientifique. Le mari était présent. Aucune découverte intéressante n'a été faite", déclare alors Alix Cabot-Chaumeton, procureure adjointe du parquet de Toulouse. La piste criminelle est alors privilégiée dans cette affaire après l'ouverture d'une information judiciaire pour "arrestation, enlèvement, détention ou séquestration". Initialement ouverte pour "disparition inquiétante" par le parquet d'Albi, l'enquête est désormais entre les mains de deux juges d'instruction toulousains "au vu de l'importance et de la complexité de l'affaire". "Rien n'indique" que la disparition de cette mère de famille de 33 ans, en instance de divorce, Delphine Jubillar, "a pu être volontaire", indique à l'époque le procureur de Toulouse Dominique Alzeari,

6 janvier: Cédric Jubillar convoqué par la gendarmerie

La maison de Delphine et Cédric Jubillar est de nouveau fouillée et son mari convoqué par les gendarmes dans le cadre de ces recherches. "Il y a des recherches à l'intérieur de la maison, mon client a été convoqué par la gendarmerie mais ce n'est pas pour être auditionné" dans le cadre d'une garde à vue, avait précisé Me Jean-Baptiste Alary, qui défend le mari de l'infirmière disparue. "À partir du moment où les gendarmes sont dans la maison et font des investigations, il est logique que le propriétaire soit présent. S'il y avait une garde à vue, j'aurais été informé", avait ajouté l'avocat.

15 janvier : le compte Facebook de la disparue réactivé ?

Des proches de Delphine Jubillar signalent le 15 janvier une brève activation de son compte Facebook. Cette activation intervient un mois jour pour jour après la disparition de l'infirmière. Les gendarmes en charge de l'enquête ont étudié ce signalement pour déterminer si le compte a été piraté ou non. Les résultats des analyses n'ont pas été révélés.

Vendredi 30 avril : Cédric Jubillar entendu en tant que partie civile

Cédric Jubillar est entendu le 30 avril pendant une heure trente en "qualité de partie civile", donc de victime, par les juges d'instruction. Le lendemain, sur son profil Facebook, il poste le message suivant :"Effectivement, j'ai bien été auditionné. Donc maintenant, les curieux, vous savez quoi… allez faire votre vie fictive ailleurs et laissez-moi tranquille merci".

Mercredi 9 Juin : Cédric Jubillar et une femme en Une d'un magazine

Le 9 juin dernier, le magazine Le Nouveau Détective fait sa Une avec une image choc. En photo, Cédric Jubillar et sa nouvelle compagne et ce titre : "Affaire Delphine Jubillar : Nouveau travail, nouvelles conquêtes, son mari tourne la page". Quelques jours plus tôt, le 4 juin, Cédric Jubillar avait lui-même posté sur son profil des photos le montrant aux côtés de cette femme aux cheveux blonds.

Capture écran

Samedi 12 juin : une marche blanche en présence du mari

Cédric Jubillar et son fils participent à la marche blanche organisée par les collègues de Delphine Jubillar à Albi. L'artisan-peintre et son fils avaient tout deux une rose blanche à la main. Cédric Jubillar s'est laissé filmer et prendre en photo par les journalistes, mais ne s'est pas exprimé. Son profil Facebook a lui été supprimé. De son propre chef ou par la société ? La question est pour le moment sans réponse.

Mercredi 16 juin : Cédric Jubillar et deux de ses proches en garde à vue

Cédric Jubillar, sa mère et son beau-père sont placés tour à tour en garde à vue le mercredi 16 juin. L'artisan en bâtiment a été interpellé en fin de matinée sur un chantier qu'il venait de commencer. Selon plusieurs sources, les enquêteurs auraient trouvé des éléments mettant à mal sa version expliquant les événements le soir de la disparition de sa femme. Ainsi, des relevés de téléphonie auraient permis d'établir que Cédric Jubillar était resté éveillé une partie de la nuit alors qu'il avait dit avoir dormi. Par ailleurs, l'amant de Cédric Jubillar, avec qui elle entretenait une relation depuis plusieurs mois, a indiqué dans une interview à nos confrères du Parisien que la jeune femme lui avait envoyé une photo d'elle aux alentours de 23 heures en tenue de nuit, après s'être douchée et alors qu'elle s'apprêtait à se coucher. Delphine Jubillar ne se serait alors sans doute pas rhabiller pour sortir les chiens aussi tard d'autant plus que, selon plusieurs témoins, elle avait peur du noir. Les enquêteurs auraient également retrouvé dans le téléphone de Cédric Jubillar des captures d'écran avec des photos de l'amant de la jeune femme. Cédric Jubillar a-t-il réalisé que sa femme avait un amant ? Est-il tombé sur le cliché envoyé par cette dernière à son nouvel amoureux ? Une dispute a-t-elle éclaté par la suite à ce sujet ? On l'ignore pour le moment.

Vendredi 18 juin : Cédric Jubillar présenté à un juge d'instruction

Vendredi dans la matinée, la garde à vue de Cédric Jubillar a été levée pour qu'il soit présenté à un juge d'instruction. Ses deux proches ont été relâchés après 48 heures de garde à vue. Depuis le début de l'enquête, Cédric conteste toute implication dans la disparition de son épouse. L'enquête se poursuit à présent afin de tenter de retrouver Delphine, disparue depuis maintenant plus de six mois.

La rédaction de LCI

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.