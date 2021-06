Disparition de Delphine Jubillar : son mari Cédric, sa mère et son beau-père en garde à vue

ENQUÊTE - Cédric Jubillar, le mari de Delphine Jubillar, disparue il y a 6 mois jour pour jour, a été placé en garde à vue ce mercredi ainsi que deux autres personnes de son entourage. Le procureur de Toulouse doit tenir une conférence de presse prochainement après ces "six mois d'enquête intense, des investigations multiples et complexes".

Enfin du nouveau six mois après la disparition de Delphine Jubillar ? Ce mercredi, Cédric Jubillar, le mari de cette infirmière dont tout le monde connait le nom aujourd'hui, a en effet été placé en garde à vue. Une information révélée par Le Parisien et confirmée à LCI par des sources proches de l'enquête. Delphine Jubillar a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 de la maison familiale du village de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, près d'Albi.C'est son mari Cédric Jubillar qui avait signalé très tôt le lendemain sa disparition. Une information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Toulouse quelques jours plus tard pour "enlèvement, détention ou séquestration". Selon les déclarations du mari de la victime aux enquêteurs de la gendarmerie, ce dernier serait monté se coucher le mardi 15 décembre 2020 entre 22h et 23h, laissant son épouse et leur fils de 6 ans devant la télé. Il se serait ensuite réveillé vers 4 heures du matin après que leur fille de 18 mois a pleuré. Il aurait alors constaté la disparition de son épouse Delphine et aurait retrouvé leur deux chiens devant la maison, comme si ces 2 Shar-Pei avaient été sortis par la jeune femme et qu'ils étaient rentrés sans elle. La doudoune blanche de la jeune femme avait aussi disparu. Son téléphone portable aussi. Quelques mois après les faits, le 30 avril dernier, Cédric Jubillar a été entendu en "qualité de partie civile" par les magistrats instructeurs en charge de l'enquête ouverte pour "enlèvement, détention ou séquestration". Depuis, les gendarmes chargés des investigations auraient relevé des incohérences dans les événements tels que décrits par cet artisan-peintre, au sujet de la nuit de la disparition de son épouse. Les éléments de téléphonie notamment, selon une source proche du dossier confirmant les informations révélées par Le Parisien, ne corroboreraient pas les déclarations de ce dernier. Ils auraient donc décidé cette fois de l'entendre sous le régime de la garde à vue.

Le procureur s'exprimera à la fin de la garde à vue

"Je vous confirme le placement sous le régime de la garde à vue de Cédric Jubillar ce jour sur décision des deux magistrats instructeurs en charge de ce dossier", a précisé Dominique Alzeari. "Un point presse sera organisé à l’issue de cette phase d’enquête dont la fixation sera fonction des décisions prises par les juges d'instruction", a ajouté le magistrat, mettant l'accent sur "six mois d'enquête intense, des investigations multiples et complexes". "Je vous confirme désormais le placement en garde à vue de la mère et du beau-père de monsieur Cédric Jubillar. Il peut y avoir d’autres auditions vraisemblablement en audition libre ou de témoins dans ce cadre opérationnel pour les besoins des investigation en cours", a précisé vers 15 heures ce mercredi Dominique Alzeari, Procureur de la République. Nadine Jubillar avait pris la défense de son fils il y a quelques mois dans un post Facebook. A plusieurs reprises, les gendarmes de la Section de recherche ont sondé lacs et rivières, mené des battues dans les champs et les bois autour du village de Cagnac-les-Mines, une ancienne cité minière de 3.000 habitants, où la jeune femme habitait, avec son mari et leurs deux enfants, une maison qui a été plusieurs fois perquisitionnée. Plusieurs battues ont également été organisées par les militaires en présence de citoyens ou à l'initiative des proches de la victime, en vain. Delphine Jubillar demeure introuvable.

Cédric Jubillar était à la marche blanche samedi dernier

Samedi dernier, 12 juin, quelque 80 personnes, collègues, amis et famille de l'infirmière ont participé àune marche blanche en honneur de la jeune femme qui n'a plus donné signe de vie. “Pour nous toutes, collègues de Delphine, cette marche est une façon de lui dire qu'elle nous manque terriblement, que l'on pense à elle chaque jour, que l'on garde espoir qu'elle nous revienne", a déclaré Michelle Andrieu, l'une des infirmières qui travaillait avec Delphine Jubillar, à l'arrivée de cette marche à la clinique Claude-Bernard d’Albi. "Nous dédions cette marche à Louis et Eliya (les enfants de Delphine, Ndlr) pour leur dire qu'on n'oublie pas leur maman. On pense très fort à eux”, a ajouté l'infirmière qui, avec ses collègues, a organisé cette manifestation à laquelle participaient Cédric Jubillar, le mari, avec son fils âgé de 6 ans ainsi que le frère et la sœur de la jeune disparue.

