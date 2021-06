Disparition de Lucas Tronche : les enquêteurs pensent avoir localisé son corps

Il aura fallu six longues années pour que l'enquête sur la disparition de Lucas Tronche avance. Des ossements et des objets personnels ont été retrouvés au pied d'une falaise située à moins d'un kilomètre de son domicile. "A été découvert un blouson. Il est désormais certain que ce blouson était celui de Lucas Tronche. A été découvert aussi des débris d'une montre. Il est quasiment certain qu'il s'agissait de la montre de Lucas Tronche", annonce Éric Maurel, procureur de la République de Nîmes (Gard).