Disparition mystérieuse de Delphine Jubillar : les derniers éléments de l'enquête

Les enquêteurs privilégient la piste criminelle, mais n'ont trouvé aucun indice depuis le 15 décembre dernier. De nouvelles fouilles ont débuté mardi à son domicile avec des moyens exceptionnels. Equipés d'un géoradar, ils ont scanné les murs et les sols pour tenter de voir si un corps était dissimulé. Un peu plus loin, toutes les canalisations sont examinées à la recherche d'un indice. Son mari Cédric Jubillar était d'ailleurs convoqué pour ces fouilles. "Il continue de participer sans aucune obstruction aux actes d'enquête et aujourd'hui de destruction qui sont réalisés et qui vont l'être", explique Maitre Jean-Baptiste Alary, avocat de Cédric Jubillar.