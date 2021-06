Une montre et un blouson pouvant appartenir à Lucas Tronche et de nouveaux ossements retrouvés

"Les objets ont été retrouvés tout le long de cette falaise sur les différents escarpements rocheux, avec un éparpillement aussi bien des objets que des ossements". À mesure que les recherches se poursuivent, les spécialistes font des découvertes.

Ainsi, au lendemain de ses annonces concernant la découverte "d'ossements, d'un sac à dos et de débris de vêtements" pouvant appartenir à Lucas Tronche, adolescent de 15 ans disparu le 18 mars 2015 à Bagnols-sur-Cèze, Eric Maurel, procureur de la République de Nîmes a livré, à l'occasion d'un bref point presse ce vendredi, de nouveaux éléments dans le cadre des investigations menées après la disparition de l'adolescent.

"Au-delà des ossements, sachant que de nouveaux ossements eux-mêmes ont été découverts, a été découvert un blouson. Il est désormais quasiment certain que ce blouson est celui de Lucas Tronche. A été aussi été découvert très récemment une montre et là aussi il est quasiment certain qu'il s'agit de la montre de Lucas Tronche, a détaillé le magistrat. Ont aussi été retrouvés un sac à dos, et s'il y avait encore des incertitudes sur ce sac à dos, il est de plus en plus probable que ce soit celui de Lucas Tronche. Enfin ont été découverts des tennis, mais il reste encore une ambiguïté, il n'est pas certain que ces chaussures soient celles portées par Lucas Tronche. Ds vérifications vont être faites, la mère de Lucas Tronche ne les as pas reconnues formellement mais elles ne sont pas non plus écartées formellement". Des expertises médico-légales et des prélèvements génétiques permettront d'avoir la certitude que les ossements retrouvés sont bien ceux de Lucas Tronche.