Distributeurs de billets : braquages à distance

Dans le petit monde des voyous, on les appelle des braqueurs 2.0. Des malfaiteurs qui ont compris que pour toucher le jackpot, une simple souris d'ordinateur était bien plus efficace qu'un pistolet automatique. Pour ces gangs de petits génies en informatique, braquer un DAB est un jeu d'enfant.

Première étape donc, accéder à l'ordinateur du DAB, souvent en pleine nuit, à l'aide d'une perceuse ou d'un chalumeau. Les braqueurs se connectent ensuite au distributeur. Le cerveau du casse lui se trouve souvent loin de là. Généralement dans les pays de l'Est. C'est lui qui va donner des ordres à la machine. Quelques clics et en une demi-heure tout au plus et le DAB se met à cracher comme par magie tous les billets qu'il a en stock.