VIDÉO – Paris : une boutique de doudounes de luxe pillée en une minute en pleine journée

On y voit onze individus encapuchonnés et masqués pénétrer de manière déterminée dans ce magasin Moncler du boulevard Saint-Germain, dans le VIe arrondissement de Paris, puis repartir les bras chargés de doudounes et de vestes, sous le regard médusé du vigile et de deux autres personnes présentes.

Pour l’heure, aucun individu n’a été interpellé après ce pillage express, dont le préjudice est estimé à 40.000 euros.