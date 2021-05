Double meurtre dans une scierie du Gard : les derniers éléments

La traque continue en ce moment pour retrouver l'homme qui a tiré son patron et son collègue. Mais la tâche s'annonce très délicate, très difficile et pourrait durer des heures, car le lieu est très compliqué. La vallée est en effet assez vaste, escarpée et touffue. Il est donc très facile de s'y cacher. L'homme de 29 ans serait en ce moment même à l'intérieur, à pied et armé.