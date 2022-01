Droit de suite : retour sur le sauvetage miraculeux d'un bébé à Sanary-sur-Mer

Il y a un peu plus d'un mois, un immeuble de Sanary-sur-Mer s'était effondré après une explosion liée au gaz. Un nourrisson de 11 mois et sa mère avaient été sauvés des décombres par les pompiers. Deux de ces pompiers ont accepté de témoigner.

En voyant cette explosion et son ampleur, ils croyaient impossible qu'il y ait des survivants. Ces deux pompiers sont arrivés sur place quelques minutes après la déflagration. Il était 4h30 du matin. Le lieutenant-colonel Michel Persoglio, commandant des opérations de secours du service départemental d'incendie et de secours du Var, dirige les opérations. Le sergent-chef Sébastien Arsène, primo intervenant "sauvetage déblaiement" du service départemental d'incendie et de secours du Var, tente de savoir s'il y a des survivants. Pour cela, ils appellent tout simplement à la voix, en demandant s'il y a quelqu'un.

L'un des pompiers a obtenu la réponse d'une femme. Elle a fait savoir qu'il y a aussi son bébé et son mari avec qui elle était. Mais elle ne sait pas du tout où ils se trouvent. Les pompiers ont creusé dans les gravats pendant plus d'une heure avant de parvenir à la sortir saine et sauve. Soudain, ils entendent la voix du bébé et tout s'arrête. Tout le monde s'est arrêté de bouger et de marcher de façon à ce qu'on puisse écouter le nourrisson. Pour la trentaine de pompiers et l'équipe cynophile engagée sur le sauvetage, chaque seconde compte.

À un moment, ils ne l'entendaient plus et ils étaient un petit peu paniqués, mais en faisant un second silence sur le chantier, ils ont réussi à l'entendre à nouveau. L'opération était périlleuse, car le moindre mouvement pouvait être fatal. Ils ne le savaient pas encore, mais le bébé était à l'abri sous une plaque de plâtre retenant plus de deux mètres de débris. Et quand le premier pompier a sorti le bébé, ils se sont rendu compte qu'il était quasiment intact. Un véritable miraculé qu'ils ont emmené à l'ambulance et à sa maman. Un sauvetage dont ils se souviendront longtemps.

