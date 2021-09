Affaire Mimran : la chute d'un financier millionnaire tombé dans la grande criminalité

Arnaud Mimran est-il un meurtrier en plus d'être un escroc notoire ? L'homme d'affaires français déjà impliqué dans une fraude à la TVA sur les quotas de carbone, a été mis en examen mi-avril dans deux affaires aux airs de "cold-cases" : l'assassinat en 2011 de son ex-beau-père, le milliardaire Claude Dray, et le meurtre en 2010 d'une autre figure de l'affaire de la taxe carbone, Samy Souied. L'émission Sept à Huit a mené l'enquête pour tenter de comprendre pourquoi et comment aurait-il organisé l'assassinat de son ex-beau-père et de l'un de ses associés ?

À l'époque, Philippe Courroye est procureur à Nanterre. Il est l'un des premiers à se rendre sur place. "C'était un peu le mystère de la chambre jaune dans la mesure où la nuit où les faits se sont passés, l'hôtel était fermé et pour y accéder il fallait un code. Par ailleurs, il n'y avait aucune trace d'effraction", dit-il. Qui pouvait bien lui en vouloir ? Les policiers ont rapidement la certitude qu'il s'agit d'un proche, car les codes d'entrée ne sont connus que par les membres de la famille. De plus, à l'intérieur de la demeure de 1000 mètres carrés, le tueur a trouvé sans difficulté la chambre du défunt. Enfin, l'absence de l'épouse de Claude Dray ce soir-là, en déplacement à Miami, était exceptionnel et seul le cercle intime en était informé.

Mais en 2017, c'est le début de la chute du golden boy. Il est condamné à huit de prison pour l'escroquerie à la TVA sur la taxe carbone et écroué. À l'époque, il est aussi mis en cause dans une affaire d'enlèvement et de séquestration d'un financier suisse, contraint de verser une rançon de deux millions d'euros, pour laquelle il a été condamné en juin dernier à 13 ans de prison. C'est Philippe Courroye, devenu avocat général qui a requis contre lui dans cette affaire. Au fil des audiences, s'est dessiné, selon lui, le profil d'un homme accro à l'argent avec une face sombre. "Incontestablement, Arnaud Mimran est quelqu’un qui aimait la transgression", affirme-t-il.

L'ex-golden boy serait-il allé encore plus loin en faisant assassiner Samy Souied, 45 ans, un complice dans l'affaire de la taxe carbone ? Le 14 septembre 2010, l'homme est abattu par le passager d'un scooter porte Maillot à Paris. Son corps git entre deux voitures atteint par six balles de calibre 7.65. Au moment des faits, il était accompagné de trois amis, dont Arnaud Mimran. Connu des services de police pour blanchiment et escroquerie, il rencontre ce dernier en 2007 via une connaissance et monte l'arnaque à la taxe carbone. Selon le frère de Samy Souied, très impliqué dans l'enquête, les deux associés se seraient brouillés et Arnaud Mimran aurait fait éliminer son frère.

Retour sur les faits : le jour de sa mort, Samy Souied débarque d'Israël à Roissy, il a rendez-vous avec son associé pour parler d'éventuels placements boursiers. Mais selon les avocats de la famille Souied, il y aurait une toute autre raison. "Il vient en France tout simplement parce qu'il voulait récupérer de grosses sommes d'argent qu'il avait confié à Arnaud Mimran. Ce serait 50, 60 millions d'euros. Il est inquiet, ennuyé et il veut vraiment savoir ce qu'il en est. Il veut voir s'il peut continuer à faire confiance à Arnaud Mimran", explique Sylvie Messica-Sitbon. Après son rendez-vous, il repart vers l'aéroport, quand soudain il reçoit un appel d'Arnaud Mimran. L'avocate de la famille Souied poursuit : "'Où es-tu ?', lui demande-t-il. Samy Souied répond : 'Porte Maillot'. Et à partir de ce moment-là, Arnaud Mimran arrive en scooter et les assassins tirent".