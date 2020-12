Enquête : les vols d'engins de chantier ont explosé pendant le confinement

Les auteurs ont été arrêtés la semaine dernière et mis en examen pour vol en bande organisée. Ils n'en étaient pas à leur coup d'essai. On leur attribue plus de 600 000 euros de matériel volé sur tout le territoire. Ce type de bande sévit partout. Au moins 22 cas comme celui-ci ont été recensés dans l'Hexagone depuis janvier. Ce qui représente un milliard d'euros de préjudice chaque année. Même les plus grosses entreprises ne sont pas à l'abri. Après trois vols en deux ans, pour des engins valant jusqu'à 800 000 euros, certains professionnels ont fortement renforcé leurs dispositifs de sécurité. Leurs machines sont équipées d'une puce de géolocalisation pour le vol. Mais les malfaiteurs se sont adaptés malgré tout. Alors, que deviennent ces énormes machines volées ? Leur point de chute est bien souvent à des milliers de kilomètres du lieu du vol. Les professionnels du BTP craignent particulièrement la période à venir, celle des fêtes et des chantiers à l'arrêt, propice au vol.