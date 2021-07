Enquête : trafic de faux certificats démantelé en Isère

Un faussaire incognito dans un vaccinodrome. La jeune femme prise en flagrant délit était chargée de l'enregistrement des patients. Ses collègues ont donné l'alerte après avoir aperçu de faux pass sanitaires dans son sac à main. Il n'y a aucune prise de parole officielle du centre de vaccination, mais interrogée par notre équipe, le responsable de la sécurité laisse transparaître un certain embarras. "Normalement, c'est bien encadré. On est un peu tombé des nues. Même si ce n'est pas de notre fait, même si on n’est pas concerné directement voire même indirectement, c'est énervant", dit-il. Même indignation chez les patients, qui eux, ont eu la peine de venir se faire vacciner.

Comment a-t-elle pu sévir sans éveiller le moindre soupçon ? On sait encore peu de choses sur son profil et de ses antécédents. "C'est des vaccinodromes qui sont montées à la hâte, à la va-vite. On prend tout le monde et du coup, on n’a pas le profil à l'amont. Donc, est-ce que c'était une personne qui était déjà dans la criminalité ou dans le trafic, en sachant qu'on peut revendre ces QR Codes assez facilement parce qu'il y a une demande ? ", affirme Yannick Biancheri, secrétaire départemental en Isère du Syndicat Alliance Police. Plusieurs réseaux qui s'étaient enrichis en fournissant de faux pass ont été démantelés dans la région. C'est un délit passible de 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende.