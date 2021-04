VIDÉO - Eure : une église du XIVème siècle entièrement ravagée par un violent incendie

Un retable en bois sculpté et doré, des statues et des peintures d'une beauté extraordinaire. Tout est parti en fumée. L'église du village de Romilly-la-Puthenaye (Eure) a été ravagée ce samedi vers 6 h par un violent incendie qui a provoqué la chute de son toit et de son clocher.

Une maigre consolation pour les 320 habitants de ce village, situé à une trentaine de kilomètres à l'ouest d'Évreux. "Un sentiment de tristesse et d'impuissance", réagit une habitante dans le 20h de TF1. "J'ai vu des gens pleurer ce matin de voir leur église dans cet état", renchérit Jean-Bernard Juin, le maire de la commune. Dans un tweet, le préfet de l'Eure a témoigné sa "reconnaissance aux 40 pompiers mobilisés depuis 6 h 30 ce matin pour combattre l'incendie". "L'État se mobilisera au soutien de la commune pour la sécurisation et la reconstruction de ce joyau normand", a-t-il indiqué dans un autre tweet.

Il aura fallu cinq heures aux pompiers pour venir à bout du brasier. "On est sur un dispositif assez conséquent afin de pouvoir avoir dès le départ des moyens importants qui permettent de préserver notre patrimoine et la structure du bâtiment", explique le capitaine Michael Adler, qui commande les opérations de secours. Seule une statuette en terre cuite du XVᵉ siècle a pu être sauvée.

"L'enquête est encore en cours, mais on s'oriente vers une origine accidentelle", a indiqué la gendarmerie du département, expliquant que l'édifice, qui n'avait pas servi depuis un an, avait accueilli une cérémonie funéraire la veille du sinistre. "Ils auraient voulu remettre en route le chauffage et le système pour actionner les cloches, mais il y aurait eu un défaut", a-t-elle précisé.

De son côté, le département de l'Eure a annoncé dans un communiqué la mise à disposition "en urgence" d'une enveloppe de 100.000 euros "pour mettre l'édifice en sécurité et sauver tout ce qui peut l'être dans l'optique de la reconstruction". "Toutes les parties en bois ont été détruites. Par contre, les murs sont relativement en bon état, et donc on va pouvoir reconstruire", avance France Poulain, architecte des Bâtiments de France. Plus d'un an et près de trois millions d'euros seront nécessaires pour rénover l'église.