EXCLUSIF - "On ne connaissait pas Nordahl Lelandais" : pour la première fois, des invités du mariage où a été enlevée Maëlys témoignent

Jusqu'ici, jamais un invité du mariage lors duquel Maëlys De Araujo, 8 ans, a disparu dans la nuit du 26 au 27 août 2017 à Pont-de-Beauvoisin, ne s'était exprimé publiquement. Alors que Nordahl Lelandais, qui a avoué six mois après sa mise en examen avoir tué "involontairement" la petite fille, sera jugé en janvier 2022 devant la cour d'assises de l'Isère, deux invités du mariage, le père Christian et sa fille Maud, ont pour la première fois accepté de témoigner devant les caméras du 20H de TF1.

Cette soirée avait même commencé sous les meilleurs auspices. "On est restés longtemps à l’église, notamment pour prendre des photos. Ensuite, nous sommes allés au vin d’honneur vers 17h30. Cela a duré trois heures. On a bu, presque mangé un repas complet. C’était une très bonne ambiance. Il y avait un peu près 250 personnes, dont le maire de Pont-de-Beauvoisin", retracent les deux interviewés. "Ça commençait vraiment comme un mariage ordinaire".

Puis, progressivement, tout a basculé. "Vers 3h du matin, j’étais en train de danser avec des amis quand le DJ a passé une première annonce. Il disait que l’on recherchait la petite Maëlys et demandait si quelqu’un savait où elle était. Je ne la connaissais pas, donc j’ai continué à danser sans y prêter plus attention que cela", se souvient Maud, qui était accompagnée de sa fille alors âgée de 6 ans. "Il y a ensuite eu une deuxième, puis une troisième annonce. Le DJ a alors coupé la musique et expliqué que Maëlys demeurait introuvable, qu’il fallait aider à la retrouver". Dès lors, "on a commencé à chercher dans la salle, sous les tables. On a aussi regardé dans une salle annexe où il y avait des matelas. Elle n’était pas là, ni même dans les toilettes. Puis on a vérifié là où s’était déroulé le vin d’honneur avant de sortir dans la rue autour de la salle des fêtes. Il faisait nuit, on était tous avec nos téléphones et nos lampes torches", racontent les deux témoins.

Une scène qui durera une petite heure, jusqu'à ce que les forces de l'ordre soient contactées. "En arrivant, les gendarmes nous ont demandé de ne pas partir et de décliner nos identités. Ils ont aussi insisté pour que l'on montre nos photos à la mariée pour que celle-ci reconnaisse éventuellement un intrus qui se serait glissé lors de la cérémonie. Il n’y avait aucun inconnu sur les photos. Ensuite, on a ouvert nos coffres de voiture", poursuivent-ils. "Il fallait chercher la petite Maëlys. Mais à ce moment-là, on ne s’imagine pas ce qu’il s’est passé. On se disait ‘bon, elle s’est endormie dans un coin’ ou quelque chose comme ça".