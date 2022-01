EXCLUSIF - Affaire Nordahl Lelandais : de nouveaux documents dévoilés par TF1

L'ancien maître-chien a reconnu qu'il s'agissait bien de Maëlys. Mais la petite fille serait, selon lui, montée volontairement pour aller voir ses chiens. Un argument qui ne tient pas la route pour Me Yves Crespin. "Il donne des explications qui sont très peu convaincantes concernant ses chiens qu'il voulait montrer à Maëlys. C'était une petite fille de 9 ans qui semblait tout à fait capable de résister. D'ailleurs, on apprend dans le dossier qu'elle a résisté", souligne l'avocat, membre de l'association L'Enfant Bleu.

Un an après les faits, en septembre 2018, magistrats et enquêteurs ont reconstitué en temps réel les moments clés de la nuit de la disparition de la fillette. Un moment durant lequel Nordahl Lelandais était bien présent. Sur ces photos inédites, on découvre le suspect barbu et vêtu de noir lors de plusieurs étapes clés de la soirée. D'abord sur le parking de la salle des fêtes où se déroulait le mariage.