VIDÉO - Explosion à Sanary-sur-Mer : l'émotion des amis de la victime et des personnes toujours recherchées

Ce drame a réveillé la commune en pleine nuit et hantera pour longtemps la mémoire de ses habitants. "On a l'impression que c'est une scène de guerre, c'est grave, on est choqué", confie un riverain. "Dans notre petite ville de Sanary, on se croit dans une bulle et finalement, on ne l'est pas tant que ça. On a quelqu'un qu'on connaît sous les décombres, c'est horrible", renchérit une voisine.

Dans sa boulangerie, juste derrière l'immeuble effondré, Martine, elle-aussi, peine encore à réaliser ce qui s'est passé : "Je suis arrivée pour venir travailler, mais je ne peux pas, ce n'est pas possible. De savoir qu'il y a des gens sous ces décombres, c'est vraiment pas possible, surtout des gens qu'on connaît", dit-elle.