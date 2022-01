Explosion d'un immeuble à Sanary-sur-Mer : "L'intervention humaine ne semble faire aucun doute"

Presque un mois après le drame de l’explosion d’un immeuble à Sanary-sur-Mer, dans le Var, Philippe Brondi regarde tristement les gravats. Les locaux de son commerce, situé dans l’immeuble mitoyen fragilisé, ont été détruits. "On attend en tant que Sanaryens de savoir comment cette explosion a pu se produire et effectivement, si on arrive à trouver la source de l’explosion, les assurances débloqueront un peu les procédures et accélèreront le process", témoigne-t-il dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.